France Bleu Live Festival @home avec Simply Red

Tous les week-ends de cet été, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Le groupe britannique Simply Red est invité du France Bleu Live Festival @home ce dimanche 5 juillet de 19h à 20h. Un concert qui prend le relai de Marc Lavoine, Zaz, Kendji Girac, Trois Café Gourmands et Claudio Capéo ou encore Florent Pagny qui ont assuré ce rendez-vous les semaines précédentes.

France Bleu Collector - Simply Red Live

À l'occasion de la sortie de leur dernier album "Blue Eyed Soul" en partenariat avec France Bleu, Mick Hucknall le chanteur et leader du groupe Simply Red et ses acolytes, étaient venus nous présenter leurs nouveaux titres sur scène comme "Thinking of you" ainsi que leurs inoubliables tubes "Money's too tight (To Mention)", "Holding Back the Years" ou "If You Don't Know Me by Now". Quatre ans que les fans attendaient de nouveaux titres et surtout un retour sur scène ! Un concert donc très attendu, offert aux auditeurs de France Bleu en avant-première de leur tournée européenne, malheureusement reportée pour cause de pandémie de covid-19.

En attendant de les retrouver sur scène au Zénith de Paris en 2021, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Trois extraits du live

Le programme

Retrouvez dans ce dossier le programme des prochains Live à venir.

