France Bleu Live Festival @home avec Slimane, samedi 11 juillet de 19h à 20h

Tous les week-ends de cet été, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse... Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Slimane est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 11 juillet de 19h à 20h. Un concert qui fait suite à ceux de Marc Lavoine, Kendji Girac, Calogero, Trois Cafés Gourmands, Zaz, Florent Pagny ou encore Claudio Capéo diffusés les semaines précédentes.

Slimane Live

Le chanteur découvert dans l’émission “The Voice : La Plus Belle voix” en 2016 est devenu en quelques années un artiste incontournable de la variété française. C'est avec son premier album “A bout de rêve”, qu’il se dévoile au public avec des chansons très personnelles s’inspirant de son vécu comme “Paname”. Véritable conteur d’histoires, Slimane confirme son succès avec la sortie de son deuxième opus “Solune”, mélange des mots soleil et lune. Porté par le tube "Viens on s’aime”, il se classe numéro un des ventes pendant plusieurs semaines. Mais c’est en collaborant avec son amie la chanteuse Vitaa qu’il se fait définitivement une place dans le cœur des français. Leurs duos sont à retrouver sur “VersuS”, un album qui rassemble les chansons “Ça va, ça vient”, “Avant toi” ou encore “Pas beaux”. Ils se produiront ensemble dans les plus grandes salles de concert de France dès le mois de septembre avec un passage prévu à l’AccorHotels Arena à Paris le 10 avril 2021.

En attendant, France Bleu vous propose de revivre le France Bleu Live enregistré avec Slimane dans la salle Agora de Jaunay-Marigny près de Poitiers à l’occasion de la sortie de son deuxième album “Solune”. Le public avait pu se rendre compte de la palette vocale du chanteur et de sa capacité à émouvoir. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Viens on s'aime

Luna

La chanson des vieux amants

Le programme

Retrouvez dans ce dossier le programme des prochains Live à venir.