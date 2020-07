France Bleu Live Festival @home avec Sting, dimanche 19 juillet de 20h à 21h

France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

Sting est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce dimanche 19 juillet de 20h à 21h. Un concert qui fait suite à ceux de Zaz,Jenifer, Kendji Girac, Trois Cafés Gourmands, Marc Lavoine, Calogero ou encore Florent Pagny diffusés les semaines précédentes.

Quelques mois après la sortie de leur album "44/876", Sting et Shaggy se produisaient sur la scène du Fnac Live Paris pour un showcase acoustique. Dans le cadre intimiste et majestueux des salons de l'Hôtel de Ville de la capitale, les deux chanteurs ont repris quelques uns de leurs tubes respectifs comme "Message in a bottle" et "Every breath you take".

Sting aime multiplier les collaborations artistiques. Avant Shaggy, il a partagé un titre avec Craig David ("Rise & Fall") mais aussi Mylène Farmer ("Stolen Car"), et plus récemment Gims ("Reste").

Comme de nombreux artistes, le chanteur du groupe The Police devait prendre la route des festivals cet été avant de poursuivre sa tournée "My Songs" en France à l'automne. Mais avec l'épidémie de Covid-19, Sting a été contraint de reporter toutes ses dates en 2021. Il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir aller l'applaudir sur scène.

En attendant, France Bleu vous propose de revivre ce live exclusif. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Le programme

