France Bleu Live Festival @home avec Trois Cafés Gourmands et Claudio Capéo

Chaque semaine, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Les Trois Cafés Gourmands et Claudio Capéo sont les invités du France Bleu Live Festival @home ce samedi 13 juin de 19h00 à 20h00. Un concert à plusieurs voix qui prend le relai de Florent Pagny, Calogero, Jenifer ou encore Gims qui ont assuré ce rendez-vous les semaines précédentes.

Trois Cafés Gourmands LIVE

Le passage à Rouen du groupe limousin Trois Cafés Gourmands, enregistré il y a tout juste un an lors de l’Armada devant plus de 50.000 spectateurs, a marqué les esprits des spectateurs. La ritournelle de leurs premiers tubes À nos souvenirs et Ainsi va la vie ont permis à leur album Un air de rien, certifié triple disque de platine (300 000 ventes), d’être l’un des plus gros succès de ces deux dernières années en France.

Durant le confinement, le groupe est resté très actif et très proche de ses fans, en leur proposant par exemple une reprise chantée à l’unisson et chacun chez soi, de leur dernier titre Comme des Enfants, extrait de leur prochain album à paraître.

La venue du groupe Trois Cafés Gourmands avait été révélée ce lundi matin. © Radio France - Antoine Sabbagh

Claudio Capéo LIVE

Enregistré également lors de l’Armada de Rouen, l’un des plus importants rassemblement de grands voiliers au monde, Claudio Capéo avait repris tous ses tubes devant une foule déchainée. Ça va ça va, Ta main, Ma jolie ou encore Plus haut. Mais c'est son premier tube Un homme debout qui la révélé au grand public en 2016, que tout le monde attendait de pouvoir chanter en chœur.

Ce tube, Claudio Capéo a souhaité l’interpréter pendant le confinement. Depuis sa maison en travaux, l’artiste nous a offert une version acoustique, seul avec son accordéon, qu'il a dédié à tous les oubliés.

En attendant de le retrouver sur scène en 2021, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Le programme