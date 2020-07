France Bleu Live Festival @home avec Vianney dimanche 26 juillet à 20h

France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

Vianney est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce dimanche 26 juillet de 20h à 21h. Un concert qui fait suite à ceux de Jenifer, Kendji Girac, Florent Pagny, Trois Cafés Gourmands, Marc Lavoine, Calogero ou encore Zaz diffusés les semaines précédentes.

Le chanteur originaire de Pau se présente au public avec son premier album "Idées blanches" porté par le succès de son tube "Pas là". Désigné artiste masculin de l'année aux Victoire de la Musique, Vianney se fait, en toute discrétion et simplicité, une place dans le paysage musical français. La sortie de son deuxième album sobrement baptisé "Vianney" ne fait que confirmer son talent pour l'écriture et la composition. De nombreux artistes font d'ailleurs appel à lui pour leurs chansons. Il collabore ainsi avec Céline Dion, Louane, Kendji Girac, Patrick Bruel et Erza Muqoli. C'est aussi à lui que l'on doit "On trace", l'hymne des Enfoirés de l'édition 2019. Après une longue pause, le chanteur vient de dévoiler un nouveau single qui s'appelle "N'attendons pas". Un avant-goût de son futur album déjà très attendu.

C'est au studio 105 de la Maison de la Radio que Vianney est venu interpréter les chansons de ses deux premiers disques. L'occasion de découvrir les versions live de "Je m'en vais" ou "Tombe la neige". France Bleu vous propose de revivre ce concert exclusif. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

