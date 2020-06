France Bleu Live Festival @home avec Zaz

Chaque semaine, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Zaz est l'invitée du France Bleu Live Festival @home ce samedi 27 juin de 19h à 20h. Un concert qui prend le relai de Trois Café Gourmands et Claudio Capéo, Florent Pagny, Calogero, Kendji Girac ou encore Jenifer qui ont assuré ce rendez-vous les semaines précédentes.

Zaz Live

Zaz se lance dans la musique en 2001, dans un orchestre d'abord puis cinq ans après à Paris dans des cafés, cabarets et autres salles parisiennes. Zaz s'impose définitivement en 2010 avec son album classé n°1 des ventes pendant plusieurs mois et certifié double disque de platine. Après Une victoire de la musique de la chanson originale reçue en 2011, elle enchaîne les albums et se produit partout dans le monde avec succès. «Effet miroir» sorti en 2018 est son album le plus intime, pour lequel elle s'est entourée d’artistes talentueux à l’écriture, la composition ou la réalisation. Elle se dévoile notamment à travers trois titres qu’elle a écrit elle-même, mais aussi par des thèmes très personnels.

Enregistrée à la salle Eurythmie de Montauban en région Occitanie devant un public conquis, Zaz était venue interpréter en live tous ses tubes, en particulier ceux de son album "Effet Miroir" dont vous retrouverez quelques extraits vidéos ci-dessous.

En attendant de la sortie de son nouvel album pour cette année, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Qué Vendrá

Demain c'est toi

On s'en remet

Le programme