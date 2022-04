Le France Bleu Live festival 2022 démarre bientôt, suivez le guide !

Le France Bleu Live Festival 2022 démarre dans une semaine dans la station de ski iséroise des 2 Alpes. Pour l'occasion, France Bleu vous invite à quatre concerts exceptionnels !

Le festival démarrera le mardi 12 avril, avec Gaëtan Roussel. Il viendra présenter son dernier album, « Est-ce que tu sais ? (Édition Deluxe) », entre tubes pop et chansons intemporelles. Le mercredi 13 avril, la scène du festival accueillera Claudio Capéo. Avec plus d’un million de disques vendus, il est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. "Cœur" est le titre du nouvel album de Clara Luciani. Comme en atteste le premier extrait "Le Reste", à retrouver dans la "Playlist 100% France Bleu", cet album est résolument dansant, chic et funky. De quoi vous faire danser le jeudi 14 avril, lors du concert de Clara Luciani. Enfin, le vendredi 15 avril le festival refermera ses portes avec Nolwenn Leroy. Tout au long de sa carrière, elle a chanté avec les plus grands : Johnny Halliday, Céline Dion, Lionel Richie, Seal, Sting... et vendu quatre millions d’albums.

Ces quatre artistes exceptionnels se produiront sur la scène du Palais des Sports des 2 Alpes, devant un public d'auditeurs de France Bleu. De quoi fêter dans la joie et la musique le retour sur scène du France Bleu Live Festival. En 2019, France Bleu Live Festival invitait en effet Gims, Jenifer et Pascal Obispo, mais avait du marquer une pause, à cause de la crise sanitaire. Nous serons d'autant plus heureux de vous y accueillir et de vous faire vivre l'évènement lors de cette édition 2022.

Gaëtan Roussel - mardi 12 avril

Gaetan Roussel Performs At Salle Pleyel In Paris © Getty - David Wolff - Patrick

Claudio Capéo - mercredi 13 avril

Claudio Capeo performs during Psychodon Party at l' Olympia © Getty - David Wolff - Patrick

Clara Luciani - jeudi 14 avril

37th "Les Victoires De La Musique" Show At La Seine Musicale © Getty - Stephane Cardinale - Corbis

Nolwenn Leroy - vendredi 15 avril

Nolwenn Leroy poses during a portrait session in Paris, France on 11/17/2021 © Getty - Eric Fougere - Corbis