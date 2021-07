Avec les mesures sanitaires de l'année écoulée, les concerts et festivals ont été perturbés voire annulés. France Bleu soutient le retour en scène des artistes musicaux et vous propose un "best of" de ses derniers France Bleu Live. À écouter le samedi et le dimanche de 15h à 16h.

"Le France Bleu Live Festivals de l'été" met à l'honneur les artistes incontournables de la variété française et internationale, avec entre autres Boulevard des Airs, Francis Cabrel, Vianney, Julien Clerc, Simply Red, Jean-Louis Aubert et notre découverte 100% coup de cœur Léonie.

Votre programme de l'été

