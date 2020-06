Ce dimanche 21 juin, France Bleu fête la Musique ! Un événement que vous pourrez suivre de chez vous sur France Bleu et francebleu.fr

France Bleu Live spécial Fête de la Musique 2020 avec Bénabar et Claudio Capéo

Depuis quasiment 40 ans, la France vit l'arrivée de l'été au rythme de la musique. Professionnels ou amateurs, les musiciens et chanteurs sont partout dans la rue. Cette année 2020, avec la crise sanitaire, les rassemblements sur exceptionnellement interdits sur la voie publique. Pas de quoi gâcher la fête pour France Bleu qui s'adapte et propose à ses auditeurs un concert exclusif à vivre depuis chez soi.

Programmation spéciale Live

De 6h à 19h : De Cabrel à Goldman en passant par Zazie ou Florent Pagny... Nos programmateurs musicaux ont disséminé pour vous des pépites live tout au long de la journée du 21 juin.

France Bleu Live "Fête de la Musique"

Pour votre soirée, France Bleu renoue avec ses France Bleu Live. Pendant trois heures de concert exclusif, Bénabar, Claudio Capéo mais également les découvertes Noé Preszow et Saam vont se succéder sur la scène du we are_ à Paris. Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

19h - La Nouvelle Scène France Bleu

Pour la première partie du France Bleu Live, place aux nouveaux talents de la scène musicale française avec Noé Preszow et Saam.

Noé Preszow (prononcé Prèchof) est un jeune auteur, compositeur et interprète belge de 25 ans, venu tout droit de Bruxelles. Signé sur le même label que le français Vianney, son premier album devrait sortir à la rentrée. Cet amoureux des textes couve plus d'une centaines de chansons dans ses tiroirs, ainsi que des adaptations en français de Bob Dylan, une reprise d’un certain Léo Ferré, ou des mises en musique de poètes contemporains. Il vient d'être élu Découverte Francophone par les Médias Francophones Publics.

Chirurgien-dentiste le jour et chanteur la nuit, Saam est un artiste qui surprend dès la première écoute. Avec sa voix d’écorché vif, ses paroles touchantes inspirées de l'écriture réaliste des rappeurs Niska ou encore Nekfeu, il se positionne dans une chanson française résolument moderne avec des influences tantôt rock, tantôt urbaines. Après avoir assuré la première partie des Frangines au Trianon et à l’Olympia, Saam est désormais prêt à troquer sa blouse de chirurgien contre un micro et un public chaleureux !

20h - France Bleu Live

Claudio Capéo est un artiste soutenu depuis ses débuts par France Bleu. Le participant de la saison 5 de The Voice : La Plus Belle Voix sur TF1, chantera des extraits de son dernier album "Tant que rien ne m’arrête" mais également son premier tube Un homme debout qui l'a révélé au grand public en 2016.

Bénabar est l’un des grands artistes fidèles de France Bleu. Son dernier titre, "Tous les Divorcés", est à découvrir en exclusivité sur notre antenne ce 18 juin. Il s’agit du premier single de son prochain album prévu pour la fin de l’année, en partenariat avec France Bleu. Le précédent opus, "Le Début de la Fin", est certifié disque de platine.

Le direct

Suivez le France Bleu Live spécial Fête de la Musique 2020 ce dimanche 21 juin dès 19h00 sur France Bleu et en Facebook Live, en direct sur cette page.

France Bleu Live spécial Fête de la Musique 2020