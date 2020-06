France Bleu Lorraine soutient l'Arsenal à Metz

En plein cœur du centre ville de Metz, l'Arsenal allie harmonieusement histoire, style contemporain et fonctionnalité. Un savoir-faire scénique de plus de 25 ans et une acoustique incomparable au service de créations artistique variées.

Salle de concert et de spectacle, l'Arsenal se situe à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique de la culture à Metz, il a été totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi les salles les plus prestigieuses d'Europe.

Depuis son ouverture, l'Arsenal soutient la création en accueillant des artistes en résidence et propose une programmation riche et diversifiée, autour des musiques symphoniques, baroques, jazz... et de la danse.

La Grande salle de l'Arsenal

Ensemble patrimonial d'exception, l'Arsenal est doté de trois salles de spectacle, dont l’emblématique Grande Salle qui peut accueillir plus de 1300 spectateurs, d'une galerie d'exposition photographique, de divers salons de réceptions et espaces de rencontre. L'Arsenal est également en charge de deux bâtiments classés Monuments historiques nationaux : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi que la Chapelle des Templiers, datant respectivement des IVe et XIIIe siècles.

Historiquement, l'Arsenal était - justement - un bâtiment militaire destiné au stockage des armes et des munitions de la garnison messine jusqu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

L'Arsenal - © Cyrille Guir

Depuis 25 ans maintenant, l'Arsenal est devenu un véritable carrefour de genres artistiques variés (concerts symphoniques, baroques ou lyriques; spectacles de danse ou théâtre musical...) mais c'est également un lieu touristique avec sa galerie d'exposition, une muséo-boutique et le restaurant l'Orangerie.

L'été musical à Metz : un concert gratuit chaque jeudi

L'été musical à Metz 2020 - © Cité musicale-Metz

Animée d'une volonté de retrouver les publics dans les salles, de soutenir les artistes et la création, la Cité musicale-Metz lance cette année une toute nouvelle saison estivale. Tous les jeudis de l’été, huit concerts gratuits, de toutes sensibilités artistiques prendront place à l’Arsenal et à la BAM.

Gratuit sur réservation, à partir du vendredi 26 juin 13h auprès de la billetterie de la Cité musicale-Metz, par téléphone et au guichet de l'Arsenal du mardi au samedi de 13h à 18h hors période de fermeture estivale (du 17 juillet au 19 août inclus) et sur la billetterie en ligne de la Cité musicale-Metz en continu.

Ecoutez France Bleu Lorraine, votre radio en Moselle vous offre régulièrement des places pour assister aux concerts de l'Arsenal de Metz.