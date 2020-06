France Bleu Lorraine soutient la BAM de Metz

En 2014 s’ouvre une nouvelle salle dédiée aux Musiques Actuelles, la Boîte à Musiques ou BAM située dans le quartier de Borny à Metz. Ce complexe culturel a pour ambition d'allier représentation scénique et création artistique mais aussi de faire se rassembler autour d'une programmation commune.

Équipement majeur de la restructuration du quartier de Metz-Borny, la BAM, dont le projet architectural est signé Rudy Ricciotti, trouve sa place au cœur du "Grand Domaine". En septembre 2014 la BAM ouvre ses portes au public et vient compléter le dispositif de Metz en Scènes, qui comprend déjà l'Arsenal et les Trinitaires.

Pour défendre une programmation musicale à la fois diversifiée et ambitieuse, la BAM jouit d'une salle de concerts parfaitement équipée sur le plan technique, modulable et pouvant accueillir un large public, jusqu'à 1115 spectateurs. Artistes de notoriété nationale ou internationale, têtes d'affiches et festivals font escale à la BAM. Cette programmation forte est conçue en complément de celle des Trinitaires qui continue à être basée sur la découverte.

Le concert de Lorenzo à la BAM - © Maude Jonvaux

La BAM est aussi un lieu de rencontre et d'information dédié aux Musiques Actuelles, ouvert à tous : musiciens, associations, techniciens, porteurs de projets, curieux et passionnés de musique.

Quatre studios de répétition (dont un studio-scène) insonorisés et équipés, sont ouverts à tous les musiciens sans distinction de styles ou de niveaux, en journée, soirée et les week-ends.

Des conférences / rencontres traitant à la fois de thématiques artistiques ou professionnelles et des ateliers de création musicale sont proposés plusieurs fois par mois. En complément des concerts, la BAM accueille les musiciens dans une logique d'aide au développement de leur projet artistique : répétitions, préparation de tournées, formations,...

L'été musical à Metz : un concert gratuit chaque jeudi

Eté musical à Metz - © Cité musicale-Metz

Animée d'une volonté de retrouver les publics dans les salles, de soutenir les artistes et la création, la Cité musicale-Metz lance cette année une toute nouvelle saison estivale.

Tous les jeudis de l’été, huit concerts gratuits, de toutes sensibilités artistiques prendront place à l’Arsenal et à la BAM.

Gratuit sur réservation, à partir du vendredi 26 juin 13h auprès de la billetterie de la Cité musicale-Metz, par téléphone et au guichet de l'Arsenal du mardi au samedi de 13h à 18h hors période de fermeture estivale (du 17 juillet au 19 août inclus) et sur la billetterie en ligne de la Cité musicale-Metz en continu.

Ecoutez France Bleu Lorraine, votre radio en Moselle vous offre régulièrement des places pour assister aux spectacles et concerts de la Boîte à Musiques.