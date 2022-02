France Bleu Occitanie, l'ouvre-boîte

VIDÉO - Nous soutenons la réouverture des discothèques de Toulouse et de la région. Témoignage du patron du G-Boy dans Circuit Bleu. Et blind test pour vous remettre à jour.

Moralement et financièrement c'était très compliqué. Le pire était les 16 mois avec nos stocks démesurés à jeter. J'ai fermé au mois de mars et les premières aides sont arrivées en Octobre. Les gérants n'ont pas eu de salaire, il a fallu travailler à côté. J'espère vite tourner la page et aller de l'avant. Eric qui dérige le G-Boy et le G-Bar.

Depuis le 10 décembre 2021, les discothèques sont restées fermées. Jour d'ouverture ce 16/02/2022 que certains attendaient avec impatience. Pour le GBoy, situé 56, port Saint-Sauveur à Toulouse, la soirée de réouverture c'est ce vendredi 18 février. Eric, patron de cet établissement gay friendly ouvert les vendredis et samedi de minuit à 7h, nous détaille les étapes de cette réouverture. Une grande soirée est programmée le 2 avril 2022.

Consommation de nouveau possible dans les stades, les cinémas, les transports depuis ce mercredi 16 février 2022. Levée des restrictions qui comprend aussi la consommation debout dans les bars (comme le G-Bar rue de Thionville à Toulouse), et les concerts. Dans les boîtes de nuit, le pass vaccinal reste obligatoire, mais pas de masque et pas de jauge. Toutes nos infos sur la situation sanitaire en cliquant ici.