France Bleu Paris soutient sa candidate à l'Eurovision, Barbara Pravi

Si le grand public ne connaissait pas son nom avant samedi soir, tout a changé après cette prestation :

C'est après une prestation émouvante que Barbara Pravi a été sélectionnée par le public et les jurés d'Eurovision France sur France 2, samedi dernier. La voilà "voix de la France" pour l'Eurovision qui aura lieu le 22 mai prochain à Rotterdam. Le rythme de sa chanson n'est pas sans rappeler "Paname" de Piaf. Et tout comme Edith, la jeune femmes est parisienne.

Et ce matin, la représentante française était sur France Bleu Paris aux côtés de Magued Rabia dans France Bleu Paris Matin.

Avec la chanteuse nous avons parlé de son enfance, à Asnières-sur-Seine et de sa vision de la compétition : "je ne me mets pas beaucoup la pression [...] la chanson est tellement honnête et je suis tellement honnête quand je la chante que je n'ai pas beaucoup à perdre". Magued évoque aussi les comparaisons avec Edith Piaf : "je pense que ca tient beaucoup au fait que ça soit une valse". Barbara Pravi nous offre également un joli moment en reprenant le refrain de "La Seine", chantée par Vanessa Paradis et M, alors que Quentin Lhuissier est sur les bords de Seine pour surveiller la crue, un moment que vous avez pu vivre également sur France 3 Paris Île-de-France :

