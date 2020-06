France Bleu Roussillon fête la Musique le dimanche 21 juin de 9h à 10 avec Gérard Lenorman

Dimanche entre 9h et 10h France Bleu Roussillon fait la fête de la musique et vous offre la plus belle scéne des Pyrénées-Orientales pour un concert virtuel d'une heure. Demandez le programme !

Tendez l'oreille, ce dimanche 21 juin entre 9h et 10h, France bleu Roussillon fait la fête de la musique et vous offre la plus belle scène des Pyrénées-Orientales pour un concert virtuel d'une heure !

Chanson, rap, classique, les artistes d'ici se sont enregistrés en live à la maison et se retrouvent sur notre scène imaginaire pour une fête de la musique inédite.

Une édition parrainée par Gérard Lenorman

Et cette année, elle est parrainée par Gérard Lenorman, et sa chanson "la ballade des gens heureux", qui nous a accompagné durant le confinement. La chanson a été reprise sur facebook par des milliers de personne à travers le monde en version japonaise, espagnole, italienne, grecque et même catalane !!!

...et des invités prestigieux

Julio Leone

e nouveau talent de France Bleu Roussillon qui fait chanter les tubes du monde entier en catalan tous les matin à la radio.

Xavier Matéu

Le gagnant de la nouvelle star 2017 sur M6, dévoilera sa nouvelle chanson.

Les Al Chemist

Le groupe incontournable des fêtes en pays catalan avec plus de 1000 concerts en 13 ans de carrière, présentera son tube de l'été pour faire danser les déconfinés.

Théotime Langlois de Swarte

Un jeune prodige du violon qui a fait ses études au conservatoire de Perpignan et qui était nommé cette année aux Victoires de la musique classique.

R.Can

Le rappeur au grand cœur qui a accompagné notre confinement avec les vidéos quotidiennes de ses impros musicales qui ont totalisées 6 millions de vues.