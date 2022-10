France Bleu se met aux couleurs d’Halloween

Comme tous les ans, la célèbre fête de la citrouille revient ! A l’origine, Halloween est une fête celtique. Au moment de leur nouvel an, appelé “Samain”, une grande fête était organisée. Pendant cette soirée, le monde des morts communiquait avec celui des vivants. Mais ce n’est qu’au milieu du 19ème siècle, qu’Halloween est devenu la “fête de la peur” que l’on connaît aujourd’hui.

France Bleu vous propose plein d’idées pour faire d’Halloween, une fête inoubliable !

Les costumes immanquables

Traditionnellement, le soir d’Halloween les enfants sont maquillés et costumés de manière à effrayer les autres. Zombies, sorcières, fantômes, vampires... ces créatures souvent détestées sont de sortie. Pour les reproduire, voici les astuces maquillage de Monica Da Silva , spécialiste zéro déchet, à adopter :

Pour faire du faux sang : mélanger du sirop de grenadine et du miel.

: mélanger du sirop de grenadine et du miel. Pour avoir le teint blanc, créez votre propre fond de teint : il vous suffit d'avoir de la fécule de maïs ou de l'argile blanche et de mélanger le tout avec de l’eau.

Niveau costumes, rien de plus simple ! Il suffit de faire ses déguisements soi-même et d’aller fouiller dans les armoires des parents, le grenier de la maison ou bien encore la cave. Des pépites vous attendent sûrement.

Pour se transformer en vampire, il suffit de trouver une chemise blanche, une veste ainsi qu’un pantalon noir et un morceau de tissu rouge ou noir pour faire une cape. Pour la coiffure, plaquez vos cheveux vers l’arrière, pour le maquillage, mettez votre visage en blanc, tout en mettant du fard ou du crayon noir au bord des yeux et sur les sourcils.

Pour jeter des sorts, déguisez-vous en sorcière. Habillez-vous d’un pull noir et d’une longue jupe de la même couleur. Comme pour le vampire, vous aurez besoin d’une cape. Les accessoires indispensables tels que le chapeau pointu et le balai feront de vous une vraie sorcière ! Pour pousser le déguisement jusqu’au bout, vous pouvez vous dessiner quelques verrues sur le visage.

Les décorations d’Halloween

Halloween, c’est la bonne excuse pour donner un peu de couleurs et de peps à la décoration de votre maison. Pour être totalement dans le thème, Emmanuelle, créatrice et animatrice, de Manuell-art.com, vous donne quelques idées de décorations faciles et zéro déchet à réaliser en famille.

La classique citrouille lanterne d’Halloween. (Repère : décoration à partir de 2’02’’).

Au lieu de creuser la citrouille (ce qui peut être dangereux avec les enfants) optez pour l’alternative : marqueur et guirlandes de lumières. Avec votre marqueur, dessinez les yeux, le nez et la bouche de la citrouille et pour qu’elle s’illumine, enroulez-la d’une guirlande.

Les bocaux illuminés (Repère : décoration à partir de 8’13’’).

Prenez des bocaux en verre vides (le pot de cornichon, celui de sauce tomate...) et de la gouache pour les peindre. Le blanc va servir pour faire des fantômes et le violet et vert pour faire des monstres par exemple. Ensuite, il suffit simplement d’insérer dans le bocal une petite bougie à pile. Les enfants vont ainsi pouvoir utiliser ces décorations dans leur chambre !

Les pochoirs pour décorer les fenêtres (Repère : décoration à partir de 18’29’’).

Pour fabriquer ses propres pochoirs, prenez des cartons. Découpez dans ceux-ci ce que vous voulez : chauve-souris, toile d’araignée... Une fois que le pochoir est prêt, il suffit de le mettre contre votre fenêtre et de tamponner avec une éponge et de la gouache.

Les recettes d’horreur à faire en famille

Pour s’occuper en famille, rien de mieux que de partager un moment convivial dans la cuisine. Tablier et ustensiles en main, c’est le moment de faire des recettes horrifiantes ! Sophie Billon, de la boutique “Bille de sucre”, vous partage ses meilleures recettes d’Halloween .

Recette de doigts de sorcière , pour des gâteaux terrifiants. (Repère : recette à partir de 6’43’’).

, pour des gâteaux terrifiants. (Repère : recette à partir de 6’43’’). Recette de bonbons maison , pour en manger pendant le goûter et durant toute la soirée. (Repère : recette à partir de 15’30’’).

, pour en manger pendant le goûter et durant toute la soirée. (Repère : recette à partir de 15’30’’). Recette de pop cake en forme de fantôme, pour des sucettes flippantes. (Repère : recette à partir de 18’45’’).

Sinon, Yannick Leflot, passionné de cuisine, vous propose une recette de cupcake sanglant à la cervelle !

Pour terminer, France Bleu vous propose un quiz d’Halloween . Seul ou accompagné d’adversaires, prenez une feuille, un stylo et comptabilisez vos points. Que le meilleur gagne !