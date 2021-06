La fête de la musique approche à grand pas... Où aller ? Que faire ? Qui voir ? Ne cherchez plus, rendez-vous dès 18h, ce lundi 21 juin, aux Granges Collières à Tours - juste en face de la Fac de droit , quartier des 2 Lions-.

A l'occasion de cette fête annuelle, France Bleu Touraine vous propose une scène 100% tourangelle. La culture et la musique du 37 a été mise à mal récemment par les différents confinements, nous lui rendons ses lettres de noblesse sur France Bleu Touraine.

Au programme : Des mélodies catchy, des influences world, jazz, reggae, du rock énergique, du swing festif, des inspirations pop ou rap, pleines de poésie... Bref, de l'éclectisme à la sauce tourangelle.

France Bleu Touraine fête la musique tourangelle ce 21 juin

Les frères Dubz

18h-18h45

"Les frères Dubz sont deux curieux personnages amoureux des musiques des balkans.

En trois ans, ils ont effectué une centaine de concerts au cours desquels ils ont emporté avec eux des milliers de spectateurs de tous âges vendant ainsi plus de 1000 exemplaires de « Tsalaïka » leur premier EP autoproduit.

C’est avec « Mauvaise Herbe » en poche, leur premier album, qu’ils repartent sur les routes maintenant accompagnés d’une section rythmique explosive (contrebasse et percussion). Ce sera alors l’occasion pour eux de vous livrer ce qu’ils ont de plus précieux : leur musique et leur imagination..."

Composition : 4 musicien·ne·s

Style : musique des balkans

Les frères Dubz - Pauline Doublier & Laurent Mozon

Saan

19h15-20h15

« Auteur, chanteur, compositeur, et ingénieur son, Saan est de cette génération qui a sondé internet pour se nourrir du meilleur. Ce jeune producteur Parisien, à la voix androgyne nous emmène où bon lui semble, des tubes trap jusqu'aux ballades sensibles. Saan dessine ce que devient la chanson d’aujourd’hui : une nouvelle pop qui ne se fixe pas de limites. »

Composition : 3 membres au total

Style : Pop

Saan - Facebook Saan off

Scratchophone Orchestra

20h45-21h45

« Des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent les influences très actuelles irriguant le mouvement électro-swing. Des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. Des compositions aux productions soignées structurées autour du chant. L’énergie d’un quartet qui électrise de façon systématique la piste de danse.

Le Scratchophone Orchestra est composé d’Aurélien Mourocq (Chant & Clarinette), de Gabriel Bonnin (Violon, machines), de Dj Royo (scratch machines) et Armand Delaval (Contrebasse).»

Composition : 5 musicien·ne·s

Style : Électro swing festif

ScrAtchOphoNe OrchEstrA - Facebook ScrAtchOphoNe OrchEstrA