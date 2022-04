France Bleu Touraine lance son casting pour trouver la chanteuse qui interprétera "Là-bas" en duo avec GOLDMEN

Vous adorez chanter ? Vous êtes une fan de Jean-Jacques Goldman ? Vous connaissez ses chansons par cœur ? France Bleu Touraine et les GOLDMEN vous proposent de monter sur la scène de L'Espace Malraux de Joué-lès-Tours le samedi 7 mai, pour accompagner le groupe sur le titre mythique "Là-bas"

Alain Stevez, fondateur et leader du groupe GOLDMEN

France Bleu Touraine vous propose de réaliser le rêve de votre vie : monter sur scène pour interpréter un titre de Jean-Jacques Goldman !

L'artiste a interrompu sa carrière musicale en 2004 et ne donne depuis plus aucun concert. Mais heureusement tous ses fans peuvent retrouver la magie des concerts mythiques du chanteur préféré des français, grâce à Alain Stevez et son groupe GOLDMEN. Grâce à eux, chacun peut à nouveau chanter ses refrains préférés depuis "Envole-moi", en passant par "Encore un matin ou "Il suffira d'un signe".

Montez sur scène avec GOLDMEN en concert le mercredi 7 mai à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours

Le groupe GOLDMEN investit la scène de l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours le mercredi 7 mai à 20h30.

Le groupe GOLDMEN fait revivre la magie des concerts mythiques de Jean-Jacques Goldman - Eve Péplinski

Pour l'occasion, France Bleu Touraine et GOLDMEN recherchent la chanteuse locale qui pourra monter sur scène pour interpréter le titre mythique "Là-bas" avec le groupe. Une sélection est organisée pour trouver celle qui aura la chance de marcher dans les traces de son idole.

Faites-nous parvenir votre vidéo en train d'interpréter la chanson "Là-bas" d'une durée de 30 s à 1mn max. Un jury composé d'une partie de l'équipe de France Bleu Touraine et du groupe GOLDMEN visionnera vos vidéos et désignera celle avec qui ils chanteront le 7 mai prochain. Vous avez jusqu'au 1er mai minuit pour envoyer votre vidéo en utilisant le formulaire ci-dessous. Bonne chance !