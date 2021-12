France Bleu vous offre une sélection de concerts exclusifs !

France Bleu vous offre des concerts exceptionnels à l'occasion des fêtes de Noël et du nouvel an. À la façon d'un calendrier de l'avent, votre radio vous propose de découvrir chaque jour un événement aux côtés des plus grands artistes.

Pour les fêtes, France Bleu se met sur son 31 et vous offre sa sélection des plus beaux concerts.

Au programme

Du lundi au vendredi dès 20 h, retrouvez des soirées de fêtes avec les concerts des plus grands artistes français et internationaux.

Lundi 20 décembre : Julien Doré (concert France Bleu)

Le grand retour de Julien Doré sur scène, vous l'avez vécu lors d'un France Bleu Live unique, enregistré au Cratère, Scène nationale d’Alès, dans le Gard.

Accompagné de ses musiciens, Julien Doré dévoile des versions inédites des titres La Fièvre, Nous, Kiki, Barracuda ou encore Waf, des morceaux extraits de son album Aimée sorti en septembre 2020. Un album plus engagé que les précédents, mais dans lequel la poésie et l'humour de l'artiste restent intacts.

Évidemment, les grands succès du chanteur sont au programme de ce concert événement et Julien Doré interprète en live ses succès comme Chou wasabi ou Paris-Seychelles.

Un concert 100 % émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

Mardi 21 décembre : Jean-Louis Aubert (concert France Bleu)

Jean-Louis Aubert sur scène, c'est le cadeau que vous offrait France Bleu le 16 juin dernier à l'occasion de l'inauguration de la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Une véritable communion entre le public présent et l'ancien chanteur du groupe Téléphone.

Au cours de ce France Bleu Live inoubliable, c'est un Jean-Louis Aubert déchaîné qui interprète ses tubes Juste une illusion ou bien Où me tourner ?, mais également des classiques comme Ça (c'est vraiment toi) ou Argent trop cher.

Temps à nouveau, Alter Ego, Jean-Louis Aubert enchaîne ses tubes dans un rythme effréné et dévoile des extraits de l'album Refuge, sorti en 2019.

"Une vraie communion" qui fait "un bien fou" selon le public présent.

Mercredi 22 décembre : Vianney (concert France Bleu)

Vianney sur la scène du France Bleu Live pour un concert exclusif ! Avec ses chansons légères et fédératrices, Vianney trimballe son enthousiasme communicatif. Le public ne s'y trompe pas et son premier album, Idées blanches, est certifié disque de platine dès sa sortie en 2014.

Avant de repartir en tournée dès la fin de la crise sanitaire, Vianney remontait sur scène pour présenter les nouvelles chansons issues de son dernier album N'attendons pas lors d'un France Bleu Live exceptionnel, enregistré pour votre radio en avril 2021.

Un événement qui laisse un sentiment doux-amer au chanteur, "en manque de scène" et visiblement chamboulé par cette reconnexion avec le public :

C'était tellement bien ce concert, mais dans le monde réel ça n'existe plus !

Jeudi 23 décembre : Francis Cabrel (concert France Bleu)

Francis Cabrel sur la scène de la Maison de la Radio à Paris, c'est le cadeau que France Bleu offrait à ses auditeurs en mars 2021, malgré la fermeture des salles de spectacle. Un moment salutaire, en musique et en poésie, à vivre dans un France Bleu Live inédit.

Francis Cabrel interprète de nombreux extraits de l'album À l'aube revenant sur la scène France Bleu parmi lesquels Te ressembler, le premier single extrait de ce disque. Touchant hommage à son père parti trop tôt, Francis Cabrel revendique le mélange d'émotions et de revendications qui peuple son répertoire :

Les troubadours ne chantaient pas que l'amour. Ils avaient des observations sociales et des colères.

Les tubes de Francis Cabrel Je l’aime à mourir, Petite Marie, L'encre de tes yeux, Sarbacane ou encore La corrida, sont devenus des classiques de la variété française. C'est avec une joie enfantine que l'artiste fait revivre ces titres sur scène, avec notamment une version teintée d'accents blues du titre Sarbacane.

Vendredi 24 décembre : la soirée des Restos

Dès 20h, Willy Rovelli vous accueille pour une grande soirée autour des chansons qui ont marqué les Restos du cœur.

La musique a accompagné les Restos du cœur depuis le premier jour, à commencer par la fameuse Chanson des restos écrite par Jean-Jacques Goldman. Autre incontournable de la vie des Restos, la tournée des Enfoirés qui apporte chaque année son lot de versions inédites de tubes internationaux, comme lorsque la troupe adapte le titre I was made for lovin' you de Kiss en Si l'on s'aimait, si.

Participez, vous-aussi, à l'émission et rejoignez Willy Rovelli pour partager vos meilleurs souvenirs de chansons des Restos du cœur, de 1985 à aujourd'hui.

Samedi 25 décembre : Adèle Live at the Royal Albert Hall 2011

Adèle a connu un succès planétaire avec l'album 21, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Pour célébrer ce succès, la chanteuse se produit au Royal Albert Hall de Londres et offre au très nombreux public présent des versions inédites de ses tubes du moment, parmi lesquels Rolling in the Deep.

Ce concert est un tournant dans la carrière d'Adèle, France Bleu vous propose de replonger dans les premières années de la carrière de la chanteuse.

Dimanche 26 décembre : France Bleu Live – la prog’

La programmatrice de France Bleu a sélectionné pour vous les meilleurs titres des meilleurs concerts des meilleurs artistes. Plongez-vous dans deux heures de musique live et découvrez des versions inédites des plus grands tubes dans ce programme signé France Bleu.

Lundi 27 décembre : Julien Clerc (concert France Bleu)

Julien Clerc sur la scène de la Maison de la Radio à Paris pour nous offrir un France Bleu Live exceptionnel, un concert tout en émotion à vivre uniquement sur France Bleu.

En 50 ans de carrière, on peut dire que Julien Clerc collectionne les tubes : Ma préférence, La Cavalerie, Femmes, je vous aime, Cœur de rocker, Mélissa... L'artiste a toujours su se renouveler et s'adapter pour rester populaire auprès du public.

Julien Clerc nous présente les nouvelles chansons issues de son dernier album Terrien, mais aussi ses plus grands succès comme Utile ou Fais-moi une place, lors de ce concert exclusif à écouter sur France Bleu.

Mardi 28 décembre : Tryo (concert France Bleu)

Tryo sillonne les routes de France depuis plus de 25 ans. Et lorsque que le groupe nous offre un France Bleu Live exclusif, c'est évidemment un événement ! À l'occasion de l'anniversaire de France Bleu Mayenne, une poignée de chanceux et de chanceuses a eu le privilège de retrouver Guizmo, Christophe Mali et Danielito pour un concert semblable à aucun autre.

Tryo, qui célébrait en 2020 ses 25 ans de carrière avec un double album intitulé XXV, a dû se résigner à reporter leur concert géant prévu à l'Accor Arena de Paris avec des invités prestigieux, tels que Renaud, Alain Souchon et ses fils, Véronique Sanson, -M-, Hubert-Félix Thiéfaine, Bernard Lavilliers ou encore Vianney. Plus motivé que jamais, le groupe a repris la route dès l'assouplissement des mesures sanitaires.

Enregistré au mois de novembre à Laval, ce concert est l'occasion de chanter avec le groupe ses titres les plus connus comme L'hymne de nos campagnes, Serre-moi, mais également ceux de leur septième album comme Aimer ou encore Chant de bataille.

Mercredi 29 décembre : Kimberose (concert France Bleu)

Kimberose nous offre un concert exclusif, enregistré au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

Au cours de ce France Bleu Live exceptionnel, la chanteuse, révélée par l'émission Taratata 100% Live sur France 2, nous livre une version époustouflante de son premier single, I'm sorry.

La voix de Kimberose est impressionnante. Sur le titre Back on my feet, elle dévoile toute la puissance de ses influences soul music. Les extraits de ses deux premiers albums s'enchaînent avec une sensualité et une force intacte, comme lorsque Kimberose interprète I'm broke ou L'envie de valser.

Un concert exceptionnel à écouter en exclusivité sur France Bleu.

Jeudi 30 décembre : Texas (concert France Bleu)

Texas est de retour sur scène ! Il y a quelques semaines, le groupe de pop rock écossais donnait rendez-vous à ses fans au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris pour un France Bleu Collector à écouter exclusivement sur France Bleu. Ce concert est l'occasion pour Texas de chanter leurs titres les plus connus comme Say what you want, Inner smile, The Conversation, mais également ceux de leur 10e album comme Hi ou encore Mr Haze.

Depuis 30 ans, Texas nous enchante avec leurs tubes blues, rock, pop ou disco. Le groupe, porté par la voix de Sharleen Spiteri, avance dans le temps, guidé par leur seule passion pour la musique. Et cela fonctionne toujours autant, le public français est au rendez-vous ! D'ailleurs, le groupe le lui rend bien, comme le dit Sharleen :

Tout le monde le sait, j'adore la France !

Vendredi 31 décembre : Sting (concert France Bleu)

France Bleu vous offre une sélection de stars triées sur le volet, pour passer la meilleure des fins d'année.

Dès 20 heures, vous avez rendez-vous avec Sting pour revivre les meilleurs moments de son concert France Bleu, enregistré au Panthéon à Paris en octobre dernier. Un concert exclusif organisé avec FIP à l'occasion de ses 50 ans.

À partir de 21 heures, vivez sur votre radio la Soirée du Nouvel An présentée par Stéphane Bern pour France 2, depuis les écuries Royales du château de Chantilly. Sur scène, retrouvez Nolwenn Leroy, Zaz, Clara Luciani, Julien Doré, Bénabar, Pascal Obispo, Garou, Vincent Niclo, mais aussi Nicoletta, Corneille et beaucoup d'autres.

Un évènement exceptionnel en partenariat avec France Télévisions.

Dès minuit, la soirée se poursuit avec deux heures de mix signées Bob Sinclar pour commencer l'année de la meilleure des façons. La fête se poursuit avec un épisode de Let's Dance spécial nouvel an à retrouver en exclusivité sur France Bleu.

Samedi 1 janvier : Céline Dion au cœur du stade

Céline Dion fait vibrer le Stade de France à Saint-Denis.

En juin 1999, la chanteuse québécoise offrait deux performances remarquables devant 90 000 spectateurs. Céline Dion y interprète sur scène les titres de l'album S'il suffisait d'aimer comme les singles On ne change pas, En attendant ses pas et Zora sourit. On retrouve également lors de ce tour de chant des titres des débuts de la chanteuse comme D'amour ou d'amitié ou le thème de Titanic, My Heart Will Go On.

Un concert événement à vivre sur votre radio pour débuter l'année de la meilleure des façons.

Dimanche 2 janvier : France Bleu Live – la prog’

La programmatrice de France Bleu a encore une fois sélectionné pour vous les meilleurs extraits des meilleurs concerts. Plongez-vous dans deux heures de musique live jouée en direct avec les doigts et découvrez des versions inédites des plus grands tubes dans ce programme signé France Bleu.

Joyeuses fêtes en musique sur France Bleu !