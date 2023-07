Francis Cabrel, le chanteur des champs : l'amour de la terre et de l'accent

Il y a près de 50 ans, en juin 1974, Francis Cabrel participe à un concours de chanson organisé à Toulouse par Sud Radio. Le jeune chanteur originaire d'Astaffort, en Lot-et-Garonne, interprète Petite Marie, une chanson dédiée à sa femme Mariette. En compétition avec 400 chanteurs, il remporte le concours. Dans le jury, sont présents les frères Seff, Daniel et Richard qui sont auteurs-compositeurs-interprètes, mais également producteurs. Ils lui ouvrent les portes du label CBS Disques. Trois ans plus tard, en 1977, Francis Cabrel sort le 45 tours de Petite Marie.

"Quand il est arrivé à Paris, Francis Cabrel se démarquait, j'ai envie de dire naturellement, parce qu'il avait avec lui ses chansons, son look et cet accent chantant empli de poésie." Valérie Alamo

À l'occasion de la diffusion de la série des Ateliers de création radiophonique Midi Aquitaine, **Francis Cabrel, sa vie en chansons , France Bleu a interviewé son autrice, la journaliste spécialisée dans la variété française, Valérie Alamo. Lors de cet entretien, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'attachement de Francis Cabrel à sa terre, à son accent et à la langue occitane.

Un chanteur des champs

Francis Cabrel plaît par son authenticité. Il chante son village, Astaffort, la campagne et les chemins de traverses "qu'on a tous eu envie de prendre". C'est surtout un artiste qui ne triche pas et qui n'a pas voulu gommer ce qui le rendait singulier : son accent.

"On me disait : 'Tu sais, les "o" et les "an", ce n'est pas comme ça que ça se dit.' " Francis Cabrel - FR3,18 décembre 1985

Francis Cabrel - Petite Marie (Clip officiel 1991)

Lors de l'enregistrement de Petite Marie, on lui demande de modifier la prononciation de "rose" qui sonne trop l'accent du midi. Francis Cabrel s'exécute, mais cette décision le contrarie et "il s'en veut d'avoir donné une part de lui-même." Il reniera, en quelque sorte, cet enregistrement et le refera plus tard, cette fois-ci avec son accent que beaucoup qualifient de chantant.

"Dès le suivant, j'ai chanté avec mon accent [...] L'accent, ça fait partie d'une démarche toute droite qui m'amène à raisonner comme un provincial." Francis Cabrel - FR3,18 décembre 1985

Nourri aux chansons de Bob Dylan, son idole, Francis Cabrel enchante surtout par ses textes qui "ont du son, mais aussi du sens". Son écriture est un véritable travail d'orfèvre et "il peut rester des heures et des heures pour trouver un mot". Souvent, les mots sont sublimés par la rondeur de l'accent et par la prononciation de chaque syllabe, ce qui lui permet de prendre quelques petites libertés pour les rimes et le nombre de pieds dans ses couplets.

Astaffort, son refuge

L'image de Francis Cabrel est indissociable de celle d'Astaffort, un petit village du Lot-et-Garonne qui l'a vu naître et grandir. Dès le début de sa carrière, il a dû s'exiler à Paris : "Je regrette beaucoup que tout soit centralisé à Paris".

"Quand l'écriture pousse derrière, qu'elle appelle, qu'il faut qu'on s'en occupe, il est nécessaire d'avoir tout un ensemble de choses, dont le silence, dont les bonnes odeurs, notamment, et puis aussi, il y a les pierres qu'on connaît." Francis Cabrel, 18 décembre 1985

Il ne se voit pas écrire ailleurs qu'à Astaffort car "il a besoin d'être imprégné d'un lieu particulier pour écrire". Seules quelques chansons comme Ma place dans le trafic ou Répondez-moi sont citadines et écrites dans le quartier de la Défense, à Paris, où il résidait :

"Et moi, je vis dans ma maison sans balcon, sans toiture

Où y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture

Y a même pas d'oiseaux, même pas la nature

C'est même pas une maison"

Répondez-moi , 1981

Par obligations professionnelles, Francis Cabrel vit plusieurs mois à Paris, mais dès qu'il le peut, il retourne à Astaffort où "il trouve sa place dans son village qui le protège [...] là où il se sent le mieux".

Francis Cabrel - Les murs de poussière (Live Trobador Tour)

Amener la culture dans les régions

Francis Cabrel connaît la consécration, en 1994, avec son album Samedi soir sur la Terre. Il se sent en quelque sorte redevable de son succès, car "sa destinée, c'était de travailler à l'usine" comme il le faisait quand il a commencé à chanter. Après le raz-de-marée de cet album, Francis Cabrel décide de créer Les Rencontres d'Astaffort ainsi que l'association Voix du Sud pour accueillir des auteurs, des compositeurs et des interprètes venant de toute la France et "hors du réseau parisien".

Un rendez-vous culturel important et qui fait vivre le village [...] qui amène la culture dans la province." Francis Cabrel - France 2, 11 octobre 2020

Deux fois par an, tous ces stagiaires se retrouvent deux semaines à Astaffort dans "une telle effervescence de création" et proposent à la fin de leur séjour un spectacle avec comme invité un artiste chevronné "qui vient par amitié pour Francis Cabrel", comme le rappelle Valérie Alamo*.*

La défense de l'occitan

Francis Cabrel est fier de son pays, mais également de sa langue régionale : l'occitan. Menacée de disparition, cette langue ancienne du Sud de la France est défendue dans les deux derniers albums de l'artiste : In extremis (2015) et À l'aube revenant (2020).

"Je suis du Sud, partout c'est l'Occitanie autour de moi, des gens se battent pour la langue occitane et je suis à leurs côtés." Francis Cabrel - France 2, 11 octobre 2020

Francis Cabrel ne parle pas l'occitan, mais le comprend et veut le défendre. Dans sa chanson In extremis, il va jusqu'à parler de génocide dont est victime cette langue et avec Rockstars du Moyen Âge, de l'album À l'aube revenant, il chante pour la première fois des paroles en occitan.

Francis Cabrel - Rockstars du Moyen Âge (Live Trobador Tour)

"Il faut qu'on retrouve notre caractère profond. Chaque région a ses coutumes, sa langue, sa cuisine, ses paysages et il faut s'appuyer dessus." Francis Cabrel - France 2, 11 octobre 2020

Francis Cabrel milite à sa manière en organisant en septembre 2022 une édition des Rencontres d'Astaffort consacrée aux langues régionales. Catalans, Bretons, Basques, Corses... des artistes de toute la France viennent pour échanger et partager leur amour de leur culture régionale. Le parrain de cette édition : le groupe corse I Muvrini et son chanteur emblématique, Jean-François Bernardini.

Francis Cabrel "trouve dommage de ne pas mettre de mots des langues régionales dans les dictionnaires, parce que ce sont des langues imagées" qui ne peuvent qu'enrichir le français. Leur disparition nous enlèverait une partie de nous-même et l'âme de nos régions.

