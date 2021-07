Francofolies 2021 : The Amber Day en showcase pour l'ouverture

Les poitevins de The Amber Day et leur indie-folk au programme des Off des Francofolies de La Rochelle 2021.

C'est parti pour l'édition 2021 des Francofolies de La Rochelle avec une programmation très riche que ce soit sur la grande scène au Saint Jean d'Acre, à la Coursive, sur la scène La Rochelle Océan... Il y a également le Off des Francos qui propose d'aller à la rencontre d'artistes émergents.

The Amber Day dans le Off

Dans la programmation 2021, on y trouve l'indie-folk des poitevins de The Amber Day. Après avoir fait l'ouverture des Heures Vagabondes de la Vienne ce vendredi soir, ils enchainent avec les Francofolies de la Rochelle en étant présents lors de la 1ère journée de ce festival. Et avant leur concert rochelais au Mauvais Garçon, un petit passage au studio de France Bleu La Rochelle installé au bord du vieux port durant ses 5 jours de fête. Showcase et interview pour ce groupe poitevin qui a sorti son 1er EP à la fin du mois de mai