Francofolies 2021: Feu! Chatterton en direct sur France Bleu La Rochelle

L'histoire de Feu! Chatterton démarre au lycée Louis-le-Grand à Paris. Au départ, rien ne les prédestinait à se lancer dans le monde de la musique. Feu! Chatterton, c'est un groupe inclassable. C'est le mariage de la voix rocailleuse et suave d'Arthur Teboul, le charismatique chanteur et de la musique tantôt rock, tantôt psychédélique.

Découvert en 2015 avec « la Malinche » et « Boeing », leur premier album s'est vendu à 70 000 exemplaires. Mais c'est la scène et et une série de plus de 200 concerts dans toute la France, qui leur ont valu une nomination dans la catégorie « Révélation scénique » des Victoires de la Musique l'année suivante.

Deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique plus tard, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : Palais d’argile.

Participer aux chantiers des Francofolies nous a permis de comprendre que faire de la musique c'est un vrai métier. On avait besoin de toute une discipline pour avancer. Arthur Teboul

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Hommage à Nino Ferrer a capella

Ces rencontres avec Tristan Soulaine se terminent toujours en musique et en chanson. Les artistes acceptent de se prêter au jeu de la reprise. Feu! Chatterton a revisité Le Sud de Nino Ferrer.