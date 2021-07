Francofolies 2021 : le toulousain Oscar Emch aux chantiers des Francos

Oscar Emch a participé aux chantiers des Francofolies, il est également passé par le studio France Bleu pour présenter son univers musical.

Dans le cadre des chantiers des Francofolies, le festival propose chaque année une sélection de jeunes talents qui travaillent leur projet de janvier à juin. Au programme pour ces artistes en devenir : cours de chant, éveil corporel, travail scénique… Le toulousain Oscar Emch fait partie de la cuvée 2021. Il s'est ainsi produit sur la scène Rochelle Océan. Après des débuts dans le jazz, et des collaborations remarquées aux côtés d’Enchantée Julia ou de Bolides, ce multi-instrumentiste se lance en solo, version soul urbaine et francophone son album s'intitule "Portrait caché". De passage sur le studio France Bleu, il a proposé son titre "Down" en duo avec son complice chanteuse Enchantée Julia.