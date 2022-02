Francofolies de La Rochelle : Lavilliers, Sopico, Fiori, découvrez les nouveaux noms de la programmation 2022

La programmation des Francofolies 2022 continue de s'enrichir avec l'officialisation ce jeudi de 35 nouveaux artistes qui seront sur scène(s) du 13 au 17 juillet prochain à La Rochelle. Début décembre, les organisateurs avaient dévoilé un premier gros tiers de la prochaine édition avec plusieurs grosses têtes d'affiche.

Orelsan, Angèle, Calogero, Booba, Clara Luciani, Julien Doré ou encore les Dutronc père et fils seront sur la grande scène Jean-Louis Foulquier. Parmi les autres artistes déjà connus fin décembre : Roméo Elvis, Mika, Gaëtan Roussel, Juliette Armani et Hoshi.

Une édition 2022 qui sera marquée par le retour des soirées rap, après les annulations des deux dernières années pour cause de Covid et de spectateurs assis. La billetterie est ouverte sur le site des Francofolies.

35 nouveaux noms

Une deuxième vague de noms a été officialisée ce jeudi par les organisateurs des Francofolies. Au total, 35 nouveaux artistes programmés sur les quatre jours de concerts rochelais.

Du rappeur Sopico, qui complète le casting du samedi 16 juillet sur la scène Jean-Louis Foulquier, à Bernard Lavilliers la veille au Grand Théâtre, en passant par Patrick Fiori le même jour dans l'Eglise Notre-Dame, ou encore Ours et François Morel (le 16 au Grand Théâtre), il y en aura pour tous les goûts.

Sans oublier Barbara Pravi (le 13 Théâtre Verdière) et Poupie qui précédera Hoshi et Juliette Armanet et Angèle la jour de la fête nationale sur la grande scène. Un feu d'artifice 100% féminin.

Les nouveaux noms officialisés sont en caractère gras.

MERCREDI 13 JUILLET

Scène JL Foulquier : Asaf Avidan - Gaetan Roussel - Mika - Calogero

Grand Théâtre : Meskerem Mees - Sofiane Parat (Changement de salle car complète, il jouera dans au grand théâtre)

- Sofiane Parat (Changement de salle car complète, il jouera dans au grand théâtre) Théâtre Verdière : Zaho de Sagazan (Chantier) - Fishbach - Coline Rio (Chantier) - Barbara Pravi

(Chantier) - - (Chantier) - Salle Bleue : Bobbie - Emma Peters

- La Sirène : Enfant Sauvage - French 79 - NTO

Barbara Pravi lors du concours de l'Eurovision en 2021 à Rotterdam © AFP - SANDER KONING / ANP MAG / ANP VIA AFP

JEUDI 14 JUILLET

Scène JL Foulquier : Poupie - Hoshi - Juliette Armanet - Angèle

- Hoshi - Juliette Armanet - Angèle Grand Théâtre : Pierre Lapointe - Patrick Watson

- Patrick Watson Théâtre Verdière : PPJ (Chantier) - Marie-Flore - Château Forte (Chantier) - Mansfield TYA

VENDREDI 15 JUILLET

Scène JL Foulquier : Ziak - Vald - Sch - Carte blanche à Booba

- Vald - Sch - Carte blanche à Booba Grand Théâtre : Pauline Croze - Bernard Lavilliers

- Théâtre Verdière : Sabrina Ballaouel (Chantier) - Oklou - Gwendoline (Chantier) - Ez3kiel

(Chantier) - - (Chantier) - Eglise notre Dame : Patrick Fiori

Bernard Lavilliers en 2014 sur la scène des Francofolies © AFP - XAVIER LEOTY / AFP

SAMEDI 16 JUILLET

Scène JL Foulquier : Sopico - Lujipeka - Roméo Elvis - Orelsan

- Lujipeka - Roméo Elvis - Orelsan Grand Théâtre : Ours - François Morel - HF Thiefaine Unplugged

- - HF Thiefaine Unplugged Théâtre Verdière : Kalika (Chantier) - Terrenoire - Lonny (Chantier) - Emily Loizeau

(Chantier) - - (Chantier) - Emily Loizeau Salle Bleue : Gwennyn - Denez Prigent

- La Sirène : Mars Red Sky - Hangman’s Chair - Alcest - Carpenter Brut

Francofolies : Sopico sera sur la scène JL Foulquier le samedi 16 juillet © Maxppp - ARNAUD DUMONTIER

DIMANCHE 17 JUILLET

Scène JL Foulquier : Malik Djoudi - Dutronc & Dutronc - Julien Doré - Clara Luciani

Grand Théâtre : Aldebert

Théâtre Verdière : YNDI (Chantier) - Iliona - Romane (Chantier) - Last Train

(Chantier) - - (Chantier) - Last Train Salle Bleue : Lisa Portelli - Florent Marchet