Francofolies : Joao, le coup de cœur musical de France Bleu La Rochelle

Joao, jeune chanteur musicien de l'Ile d'Oléron, invité de France Bleu La Rochelle pour les Francofolies.

C'est LE coup de cœur de l'équipe de France Bleu La Rochelle : Joao jeune chanteur musicien de l'Ile d'Oléron. Invité sur notre scène installée devant le studio aux Francofolies de La Rochelle, cet artiste est né sur la mer, a grandi dans les Caraïbes et habite l’Ile d’Oléron depuis six ans. Joao est en enfant de la nature – l’océan, les vagues, le surf – et de la musique. Un univers dans lequel il baigne depuis l’enfance grâce à ses parents.

A 21 ans, il a décidé d’en faire son métier. Auteur-compositeur et interprète, il a enregistré six titres dans un studio parisien. Une ambiance folk authentique pour ses compositions qui donne ce premier album baptisé The beginning of the end dont la sortie est prévue en septembre. Le 1er single s'intitule Song of hope, un message de paix et de solidarité.

