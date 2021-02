Frédéric Francois signe un 38e album plein d'espoir

Né en Sicile, Frédéric François, c'est plus de 50 ans de carrière et un public qui lui est toujours fidèle. Pendant ces 5 décennies, le chanteur a raflé pas moins de 85 disques d’Or pour plus de 40 millions d’albums vendus . Mais il est toujours reconnaissant face à son public qui lui témoigne toujours autant d'admiration, surtout les femmes ! L'amour est bien sûr le grand sujet qu'il aborde dans toutes ses chansons. Frédéric François a débuté à 19 ans et est arrivé en France dans les années 70 en même temps que Mike Brant et les succès sont arrivés assez vite, parmi eux, on peut citer Chicago, Mon coeur te dit je t'aime, Une nuit ne suffit pas, Qui de nous deux .

Les gens se sont appropriés des chansons, ce sont leurs points de repères, je suis assez fier de çà

Un nouvel album plein d'espoir

Pour ce nouvel opus, le 38e du chanteur intitulé "La liberté d'aimer", le chanteur a décidé de toucher un plus grand public. Dans ce nouvel album, vous y découvrirez des chansons engagés notamment pour l'amour et pour tous les amours. Dans la chanson "la liberté d'aimer" du même nom que l'album, Frédéric François parle des homosexuels et dénonce ceux qui empêchent les gens de s'aimer.

Cet album est né suite aux confinements, en Belgique, grâce à l'écriture de son parolier «Frédéric Zeitoun». C'est un album aux couleurs de l'amour, avec 10 titres inédits, pour le plus grand plaisir de ses fans. L'album est sorti le 29 janvier 2021. Vous pouvez d'ores et déjà visionner le clip du single «La liberté d'aimer» et vous procurer son nouvel album.

Si vous souhaitez découvrir le chanteur en concert, si la situation sanitaire le permet, le chanteur de 70 ans sera sur la scène du Théâtre Fémina de Bordeaux, le 26 juin 2021, et le 17 octobre 2021 au grand théâtre de Limoges.