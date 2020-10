Gagnez le nouvel album dédicacé de Carla Bruni avec France Bleu

Femme caméléon s'il en est, Carla Bruni nous revient cette fois avec sa casquette de chanteuse. Auteure, compositrice, mannequin, Première dame de France, mère, épouse, Carla Bruni a vécu mille vies dans une. Et pour son grand retour, c'est France Bleu qu'elle a choisi ! L'occasion pour nous de célébrer la chanteuse et quelqu'un nous a dit que... nous allions aussi vous en faire profiter. Des rendez-vous, des surprises et des cadeaux (petit conseil, lisez bien cet article) sont prévus à cette occasion !

7 ans après son dernier album en français, Carla Bruni est donc de retour avec un album qui porte son nom, tout simplement et le premier single, l'entêtant "Quelque chose".

Vendredi 9 Octobre : Journée spéciale Carla Bruni !

Toute la journée, découvrez en exclusivité sur France Bleu les chansons de son nouvel album qu'elle vous présentera ! Album qui sera d'ailleurs à gagner toute la journée sur notre antenne avec une belle surprise pour francebleu.fr à découvrir un peu plus loin dans cet article. Et à midi, rendez-vous autour de Willy Rovelli pour une spéciale d'On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission !

D'autres rendez-vous viendront accompagner le retour de la chanteuse :

Le Samedi 10 octobre dans "Dans le rétro" avec Déborah Grunwald entre 19h et 20h

Le Mardi 13 octobre dans "Minute Papillon" avec Sidonie Bonnec, Carla reviendra sur ses histoires d’amour, entre 14h et 15h

Le Mercredi 14 octobre dans "Accès Direct" avec Arnold Derek et vos questions en direct entre 19h et 20h

et enfin, une spéciale de "France Bleu Collector" à venir prochainement

Tous ces moments seront à vivre sur le site internet de France Bleu et nos différents réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram

Gagnez votre album dédicacé un vinyle collector !

Comme Carla Bruni est une femme généreuse elle vient les bras remplis de cadeaux pour vous : son album dédicacé sera à gagner dans nos émissions. Et pour francebleu.fr : son vinyle ! Pour tenter de remporter ce cadeau magnifique que vous fait la chanteuse avec France Bleu, c'est juste ici :

Découvrez le "Place(s) à" de Carla Bruni :