🎁👍😍 Gagnez une rencontre unique et sur mesure avec Aldebert pour toute votre classe de primaire 🎤🎹🎸🤝🤳

Aldebert chante pour les enfants et les grands enfants. En 2008, il sortait son premier album de la sĂ©rie "Enfantillages", des chansons Ă©crites et interprĂ©tĂ©es en collaboration avec de nombreux artistes.Â

En 2021, Aldebert vous prĂ©sente le 4e opus d'"Enfantillages" avec Calogero, Thomas Dutronc, JĂ©rĂ©my FrĂ©rot, Souchon pĂšre & fils, Oxmo Puccino , Peter Garrett, Youssou N’Dour,
 Les arrangements et les thĂšmes d’"Enfantillages 4" nous offrent ici une vĂ©ritable ouverture sur le monde. Aldebert aborde des sujets sensibles et actuels tels que l’homoparentalitĂ©, l’usage abusif des nouvelles technologies ou encore la protection de l’environnement, le tout de maniĂšre habile et non sans humour. Plus que jamais, il s’affirme dans le rĂŽle du pĂšre, tout en conservant son Ăąme d’enfant, et entraĂźne ainsi avec lui toutes les gĂ©nĂ©rations dans son univers.

France Bleu Besançon vous offre une rencontre avec Aldebert

Vous ĂȘtes professeur d'Ă©cole et avez envie d'offrir cette rencontre exceptionnelle avec Aldebert Ă votre classe ? Inscrivez-vous dans le module ci-dessous avant le 5 dĂ©cembre.

DĂšs lors, vous serez Ă©videmment contactĂ©.e par Cyril Seguin, pour ensuite – durant la semaine du 6 au 10 dĂ©cembre – jouer avec les Ă©lĂšves de votre classe, en direct sur l'antenne de France Bleu Besançon, entre 11h et 12h. Chaque jour des cadeaux Ă gagner pour toute votre classe : coloriages, tatouages, puzzles, CD... et Ă l'issue de la semaine, le grand gagnant aura la chance de recevoir Aldebert dans son Ă©cole le 14 dĂ©cembre.

L'actualité d'Aldebert

En parlant à toutes les générations, Aldebert plonge toute la famille dans un monde ré-enchanté avec l'album "Enfantillages 4" sorti le 27 août 2021. 14 chansons, comme d'habitude en double lecture, interprétées avec des artistes français et internationaux que vous connaissez :

"Le grand voyage" avec Charlie Aldebert et Camille & Julie Berthollet "Tout simplement" avec Jérémy Frérot "Ecrans, rendez-nous nos parents !" avec Thomas Dutronc "L'arnaque" avec Oxmo Puccino & Youssou Ndour "La danse" avec Jeanne Cherhal & Gramoun Sello "Double papa" avec Calogero "Mytho-man" avec Guillaume Meurice & Raphaël Mezrahi "EmmÚne-moi" avec Yannick Noah "Les petites pierres" avec Alain Souchon, Ours et Pierre Souchon "Assis soient-ils" avec Peter Garrett (Midnight Oil) "Le monstre" avec Alain Dorval "Western Spaghetti" avec Greg Zlap "Paparfait" "Alien" avec Arthur Teboul (Feu! Chatterton)

Aldebert en quelques chiffresÂ

Plus de 700 000 albums vendus (chaque « Enfantillages » est disque de Platine)Â

1 million de spectateurs (800 concerts dont 45 salles type ZĂ©nith)Â

Plus de 150 millions de streams et 35 millions de vues sur Youtube

100 000 billets déjà vendus pour la tournée "Enfantillages 4" qui comptera 200 concerts dont 50 Zéniths

Aldebert sera par exemple au Théùtre Ledoux de Besançon le 18 décembre 2021, puis dans sa Tournée Zéniths à Micropolis Besançon le 26 février 2022, au Zénith de Dijon le 25 novembre 2022, au Zénith de Strasbourg le 4 décembre 2022, ou encore à l'Axone de Montbéliard le 16 décembre 2022. Toutes les dates et réservations sur le site d'Aldebert.

