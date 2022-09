Gagnez vos invitations pour France Bleu Live à Guéret avec Stephan Eicher le 30 septembre 2022

A l'occasion des 40 ans de France Bleu Creuse, France Bleu Live investit l'Espace André Lejeune à Guéret pour recevoir le plus français des artistes suisses, Stephan Eicher. Un concert exceptionnel et privé, réservés aux auditeurs de France Bleu Creuse et sur invitation uniquement, le vendredi 30 septembre 2022, en partenariat avec la ville de Guéret, le Département de la Creuse, la CCI de la Creuse, Avia Picoty, Intermarché.

Comment gagner vos invitations ?

Il faut écouter France Bleu Creuse : tout au long de la journée, quand vous entendez le jingle annonçant le concert et vous invitant à appeler la radio, vous composer le 05 55 52 37 38. Le concert commencera à 20h30, mais les portes seront ouvertes dès 19h30.