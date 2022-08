Gagnez vos invitations pour France Bleu Live à La Ciotat du 8 au 10 septembre 2022

France Bleu s'installe sur le Port-Vieux les 8, 9 et 10 septembre à 20h pour 3 concerts exceptionnels et gratuits, en partenariat avec la Ville de La Ciotat et l'Office de Tourisme. Avec une scène située dans un cadre exceptionnel, sur l’eau ! Vous aurez la possibilité d'assister à des concerts exceptionnels avec des Artistes prestigieux !

Le Jeudi 8 septembre avec Cats on Trees & Ofenbach,

Le vendredi 9 septembre avec -M- et The Avener,

Le samedi 10 septembre avec Bénabar.

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour gagner vos invitations à ces concerts en vous inscrivant ci-dessous.

Vous pouvez également tenter de gagner vos places via les sites suivants !

L'office de Tourisme de La Ciotat

La ville de La Ciotat