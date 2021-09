Gagnez vos invitations pour le concert privé de Dany Brillant à Châtelaillon-Plage, le jeudi 14 octobre

Pour vous faire découvrir l’album événement « Dany Brillant chante Aznavour – en duo » avec des invités prestigieux dans le cadre d'un soirée privée exclusive, France Bleu La Rochelle et les cinémas CGR vous invitent jeudi 14 octobre 2021 au concert privé de cet artiste à la Grande Terrasse de Châtelaillon-Plage tout près de La Rochelle. Une scène sera spécialement installée face à la mer pour Dany Brillant, ses musiciens et ses invités surprises avec qui il partage des duos sur ce nouvel opus. Un an après son album de reprises de Charles Aznavour, Dany Brillant sort ce deuxième volume consacré à son ami. Il est cette fois-ci accompagné par les plus grands noms de la chanson française comme Pascal Obispo, Patrick Bruel, Florent Pagny...

Vos places pour le concert privé de Dany Brillant à Châtelaillon-Plage

Vous avez jusqu'au 7 octobre pour remplir le formulaire ci-dessous et tenter votre chance d'être conviés au concert privé de Dany Brillant, le 14 octobre à 20h30, à la Grande Terrasse de Châtelaillon-Plage.

Le jeudi 14 octobre de 16h à 19h, avant ce concert, France Bleu La Rochelle vous proposera une émission spéciale présentée par Daniel Gimeno dans les coulisses de la soirée pour vous faire vivre les derniers préparatifs auprès de Dany Brillant et de tous les artistes invités à Châtelaillon-Plage.

Le nouvel album "Dany Brillant chante Aznavour en duo"

Très proche de Charles Azanavour, Dany Brillant décidait l'an dernier de publier un album de reprises de ses plus belles chansons comme La Bohème", "Emmenez-moi" ou "J'me voyais déjà".

Avec ce second volet, "Dany Brillant chante Aznavour en duo" voici l'impressionnante liste d'invités qui ont accepté de se prêter au jeu du duo. Outre Pascal Obispo, le public retrouve Patrick Bruel, Florent Pagny, Patrick Fiori, Chimène Badi, Bénabar, le trompettiste Ibrahim Maalouf, Véronic Dicaire, Garou, les acteurs Franck Dubosc et Antoine Duléry, Laurent Gerra, Sanseverino, Vincent Niclo, Katia Aznavour et même Nikos Aliagas !