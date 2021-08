Gagnez vos invitations pour le spectacle historique du château de Saint Fargeau les 20 ou 21 août

Fêtez le 40ème anniversaire de l'aventure exceptionnelle du spectacle historique du château de Saint Fargeau. Aventure humaine de passionnés et de bénévoles. Gagnez vos quatre invitations pour les représentations des 20 ou 21 août prochains

Vendredi et samedi prochain profitez de l'une des 2 dernières représentations de cette saison anniversaire.

Chaque année, c'est une véritable petite armée qui investit le château.

Une armée d'amoureux de la forteresse, de la Puisaye, et de l'ambiance qui s'est installée au fil des ans autour d'un même but, nous émerveiller. En 13 tableaux les 665 bénévoles retracent pour nous 10 siècles d'histoire en Puisaye. Les fantômes sortant des murailles, l’épopée de Jeanne d’Arc, la chasse d’Héribert, le tournoi de chevalerie, les écorcheurs sanguinaires, l’arrivée de la Grande Mademoiselle, la Révolution et le passage des troupes américaines dans l'Yonne.

Dans le Parc du château, pendant presque deux heures, musique, lumières, combats, effets spéciaux 3D, humour, nous transportent à travers un millénaire agité.

Pour gagner vos 4 invitations, remplissez le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort mercredi 18 août. Nous rappellerons les gagnants dans la journée.

Infos pratiques : Château de Saint-Fargeau – Spectacle de Saint-Fargeau (chateau-de-st-fargeau.com)

Maintenant à vous de jouer