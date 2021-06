Gagnez vos places pour le concert de Cock Robin avec France Bleu Lorraine !

Artiste international Cock Robin reprendra ses plus grands succès le 2 juillet à la zone de loisirs de Sarrebourg entre autre : L’album « AFTER HERE THROUGH MIDLAND» qui ont fait les beaux jours du top 50 et certifié Platine en 1987 ainsi que des titres inédits, pour le plus grand plaisir des fans.

Le spectacle de Cock Robin promet beaucoup d’émotions pour une belle intiative, au profit des soignants (covid -19))

Mythique groupe des années 80 fondé par Peter Kingsbery en 1982 auteur-compositeur de talent et à la fois chanteur et musicien hors-pair, il se produira au profit des soignants de la Covid-19.

Retrouvez sur scène la voix légendaire de Peter Kingsbery, et Coralie Vuillemin chanteuse et musicienne alsacienne (claviers et voix) qui l'accompagne depuis 2015.

Reconnu comme l'un des piliers du son pop-rock, il a enchaîné disque d'or et de platine avec six titres classés au Top 50 comme "Just around the Corner" (ci-dessous) devenue un classique des années 1980.

Informations pratiques :

Date : le 2 juillet 18h00 / concert 20h30

Téléphone : +33 3 87 03 11 82

Email : contact@tourisme-sarrebourg.fr

Site web : http://www.tourisme-sarrebourg.fr/

Billets en prévente au comptoir de l’office du tourisme Sarrebourg et ici.

Le port du masque sera obligatoire et l’espace sera accessible avec un pass sanitaire. Une buvette et une petite restauration seront en place des 18h.

