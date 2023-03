Gagnez vos places pour découvrir la promesse Brel au Kabaret le K à Tinqueux

L'artiste belge Jacques Brel, connu pour son talent de comédien (l'Emmerdeur, l'aventure c'est l'aventure) comme pour celui de chanteur (Amsterdam, les Vieux, Ne me quitte pas), a beau avoir disparu il y a déjà presque 45 ans, il reste dans les cœurs de nombreuse personnes : autant dire qu'un spectacle lui rendant hommage est fortement attendu. La promesse Brel arrive au Kabaret le K à Tinqueux , en cette fin mars... et vous pouvez dès à présent repartir avec vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne.

Fidèle à l'original

Arnaud Askoy, à l'origine du spectacle, n'est pas Brel mais, à l'entendre et à le voir, il incarne avec sincérité et brio l'immense Jacques Brel sur scène, le temps d'un spectacle : tout, chez lui, pousse à trouver les deux artistes très ressemblants. On s'y croirait, sauf qu'on n'est plus dans les années 60 et 70, mais bel et bien en 2023 !

Laissez-vous séduire par sa prestation et celles de ses comparses musiciens, pour assister à un spectacle empreint de nostalgie, d'émotion et de bonne humeur.

Comme le disait Jacques Brel, "le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose". Et avec la promesse Brel, Arnaud Askoy a fait le choix de poursuivre l'héritage de Brel auprès de toutes les générations.

Vos places à gagner !

La promesse Brel sera jouée au Kabaret le K à Tinqueux, ce samedi 25 mars dès 20h30, et vous pouvez gagner vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne et en composant le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) toute cette semaine...