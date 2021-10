Gagnez vos places pour le concert de BARCELLA à Tinqueux

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places pour le concert de BARCELLA

Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella «conte» parmi les virtuoses les plus inventifs de sa génération.

Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, conteur, slameur. Interprète saisissant et élastique, il se mue d’une plume à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes avec finesse et humour.

C’est un grand enfant de 40 ans qui va embraser le Carré Blanc le soir de sa réouverture en apportant avec lui tous les mots qu’au fil de ses quatre albums il a superbement tricotés, dans des chansons tendres et drôles.

Il faut avoir vu Barcella sur scène pour mesurer toute la maestria de l’artiste. Un esprit fin dans un corps bondissant. Un poète et un compositeur hors normes. Un auteur qui parle à notre intelligence et à notre cœur.

Un chanteur-slameur qui nous fait croire à ses contes de faits.

La matière première de ce génial trublion : les mots. Il leur a adressé une déclaration d’amour dans Améthyste, enregistrée avec la comédienne Claire Keim : « J’aime ces mots qui rient, ces mots qui piquent, ces mots qui s’entrechoquent (…) des mots qui collent à la peau (…) Des mots doux cousus de dentelle… »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et tentez de remporter vos places pour applaudir BARCELLA

Pour participer à nos jeux un seul numéro à retenir :

0809 400 500 (service gratuit+ prix appel)