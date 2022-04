Gagnez vos places pour le concert de Miles Kane à la Cartonnerie, ce samedi 16 avril !

Après avoir œuvré au sein de formations musicales telles que The Rascals et de The Last Shadow Puppets, Miles Kane, prodige britannique trentenaire, continue sa carrière solo et s'arrête ce samedi 16 avril à Reims, plus précisément à la Carto !

Samedi, l'artiste britannique, toujours aussi énergique, présentera son quatrième album, Change The Show. Un album plus personnel et optimiste, qui saura sans nul doute plaire à un nouveau public tout en gardant son public fidèle, par ailleurs.

L'enfant terrible du rock anglais a pris le meilleur du rock, y a ajouté des sonorités soul et R&B des années 50, pour obtenir, au final, un album authentique ne ressemblant à rien d'autre à l'heure actuelle.

Vous avez envie de (re)découvrir Miles Kane, ses mélodies poétiques et ses accords rythmés ? Vos places sont à gagner en écoutant l'antenne puis en composant le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur vous le demande...