Gagnez vos places pour le concert de Patrick Bruel de ce samedi 26 mars dès 20h, au Capitole de Châlons !

Véritable monstre sacré de la musique, Patrick Bruel est un artiste accompli et touche-à-tout, puisqu'il s'est également mis au cinéma avec un certain brio. Il se produit ce samedi 26 mars au Capitole de Châlons-en-Champagne et France Bleu Champagne-Ardenne vous offre évidemment vos places !