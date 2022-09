Gagnez vos places pour le concert de Trust à Charleville-Mézières du samedi 24 septembre !

Le groupe Trust, spécialisé dans le hard rock depuis plus de 40 ans, fera une halte en terres ardennaises le 24 septembre. Pour l'occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places afin de vous permettre de (re)découvrir les enfants terribles du hard rock français.

Depuis plus de 40 ans, Trust "truste" le haut du classement dans le paysage du hard rock français, et c'est bien normal, vu l'énergie et le brio de ses membres !

En 1980, Bernie Bonvoisin et ses copains chantent Antisocial, chanson engagée et anar qui permet au groupe d'avoir la lumière des projecteurs braquée sur leur groupe. Malgré le temps qui passe et les (plutôt nombreux) changements de membres dans le groupe, Trust continue de se produire dans des salles toujours bien remplies.

En cette rentrée 2022, Trust avait prévu de se produire à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes, sur la Platelle des quatre Fils Aymon. Finalement, le concert aura lieu à la salle Bayard de Charleville-Mézières, pour raisons a priori logistiques. La date du 24 septembre, quant à elle, reste inchangée.

Les amateurs de Trust ont donc rendez-vous avec leurs idoles sexagénaires le 24 septembre, dès 20h30, en terres carolomacériennes. Iso, Bernie, Nono et les autres devraient mettre le feu à la scène !

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places : restez à l'écoute et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dès que l'on vous propose de jouer !