Gagnez vos places pour le concert de Vincent Niclo, mardi 14 juin à la Cathédrale de Laon

Chanteur et animateur, Vincent Niclo est initialement connu pour ses albums solo très personnels. Depuis, il s'est diversifié et son répertoire lui a permis de travailler avec de grands noms de la musique tels que Corneille et Paul Anka.