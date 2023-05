Gagnez vos places pour le concert de Yves Duteil, samedi 13 mai, à l'Atmosphère de Rethel !

Particulièrement connu pour sa chanson culte Prendre un enfant, le chanteur et musicien Yves Duteil se produit dans les Ardennes, à l'Atmosphère de Rethel , ce samedi 13 mai. Le concert s'annonce empreint de nostalgie !

Yves Duteil a débuté son éducation musicale avec le piano avant de lui préférer la guitare. En 1972, il sort un premier titre, ce qui lui permet d'être repéré par les professionnels. En 1977, il sort Prendre un enfant, qui lui permet de rencontrer un vif succès auprès du grand public.

Fort de plus de 50 ans de carrière, Yves Duteil enchaîne les tournées et sa prochaine date dans la région aura lieu samedi 13 mai, à partir de 20h30, à l'Atmosphère de Rethel. Issu en partie de son album Respect, le concert reprend des titres incontournables mais également de nouvelles chansons.

Yves Duteil se produira à l'Atmosphère de Rethel, samedi 13 mai - © Pole'n Productions

