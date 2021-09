Gagnez vos places pour le concert de Marc Lavoine du dimanche 12 septembre au K de Tinqueux !

Chanteur français ayant commencé sa carrière au milieu des années 80, Marc Lavoine s'est rapidement fait un nom et une place parmi les chanteurs les plus appréciés du public français.

Il a une voix revolver

Marc Lavoine a rapidement conquis son public, grâce notamment à une voix chaleureuse, une diction appliquée et des mélodies agréables sans être trop mielleuses. On lui doit des titres aussi marquants et émouvants que le Pont Mirabeau, Elle a les yeux revolver ou, plus récemment, Je reviens à toi.

Ses talents, multiples, lui permettent également d'avoir une carrière d'acteur tout à fait respectable, avec la trilogie du Cœur des hommes ou encore la série Crossing Lines.

Marc Lavoine est un chanteur français romantique et ses chansons respirent l'amour et l'envie de partager du bonheur, ne serait-ce que fugacement…

Le K Lavoine du 12 septembre

Le K est une salle de spectacles et un cabaret réputé dans la région. Il accueille nombre de grands noms de la Culture depuis des années. Et ce sera donc encore le cas le 12 septembre prochain.

Marc Lavoine sera donc présent sur la scène du K pour interpréter ses tubes les plus connus mais également des titres plus récents. Une façon de nous faire (re)découvrir ce monde fascinant qu'il nous propose depuis plus de 35 ans...

