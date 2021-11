Gagnez vos places pour le concert solo de Gaëtan Roussel (Louise Attaque) à la Carto le 16 novembre !

Chanteur français ayant accédé à la consécration dans les années 90 grâce au mythique groupe Louise Attaque dont il est le chanteur, Gaëtan Roussel s'est, depuis, lancé dans une carrière solo. Il passe ce mardi 16 novembre par la Carto et France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places !

Gaëtan Roussel, chanteur rock aux textes ciselés et aux mélodies entêtantes

Groupe culte des années 90, Louise Attaque a fait les beaux jours du rock français, en marquant durablement le public français. Le chanteur - et fondateur - de ce groupe se nomme Gaëtan Roussel. Et, après la pause initiée par le groupe dans les années 2000, Gaëtan Roussel a décidé de se lancer dans une carrière solo, tout en répondant présent à chaque fois que Louise Attaque s'est reformé...

Côté chansons, l'artiste français a marqué les esprits grâce à des albums réussis (comme l'excellent Ginger) et à des titres entêtants tels que Help Myself (nous ne faisons que passer) ou encore Tu ne savais pas.

Au fil de sa carrière solo, le chanteur a également montré de solides talents dans l'écriture de textes pour d'autres artistes, tels que Vanessa Paradis et Alain Bashung pour n'en citer que quelques-uns.

Gaëtan Roussel et Vanessa Paradis, fabuleux duo, en concert, il y a quelques années. © Getty

Si sa voix éraillée, reconnaissable entre mille, est pleine d'entrain, ses textes - mordants - visent souvent juste.

Son nouvel album, On ne meurt pas (en une seule fois), sortira le 20 novembre chez tous les bons disquaires et Gaëtan Roussel vient le présenter à la Cartonnerie, à Reims, ce mardi 16 novembre.

Thomas Lepage a d'ailleurs réalisé un clip très fort et très émouvant à partir du texte ciselé de Gaëtan Roussel, ponctué des visages et des témoignages d'anciens sportifs français ayant rebondi avec brio tels que Martin Fourcade et Bixente Lizarazu. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce dernier est désormais animateur sur les ondes de France Bleu.

Le concert est évidemment complet, mais c'est sans compter sur votre radio locale préférée qui vous offrira des places dans Côté Culture le jour J !

0.809.400.500 (prix d'un appel local) pour tenter votre chance !