Gagnez vos places pour le Johnny Symphonique Tour au Millesium d'Épernay

Des enregistrements exceptionnels de la voix de Johnny Hallyday ont donné une idée folle : et si on les faisait entendre en concert ? Ce sera le Johnny Symphonique Tour.

Le Johnny Symphonique Tour , c'est la voix d'Hallyday posée sur la mélodie jouée par l'Odyssey Symphony Orchestra sous la direction du compositeur et pianiste Yvan Cassar. Un chœur local sera également présent dans chaque ville.

Une série de concerts fidèles aux goûts de l'artiste disparu et aux dimensions ambitieuses et créatives fortes. Des images inédites seront également projetées lors de chaque soirée dans un Zénith de France. Cette série de concerts d'un autre genre a été lancée en juin dernier, et le succès ne dément pas. Un vibrant hommage, et l'occasion de (re)découvrir les plus grands titres de Johnny.

ce concert-hommage à Johnny Hallyday, qui a lieu le jeudi 16 mars, dès 20 heures, dans l'écrin du Millesium d'Épernay

