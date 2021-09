France Bleu Champagne Ardenne vous offre vos places pour le concert de One Night of Queen au CAPITOLE de Chalons en Champagne.

Gagnez vos places pour le spectacle hommage de One Night of Queen !

One Night of Queen

le Concert Extraordinaire !! Pour revivre les concerts du mythique groupe Queen, qui de mieux que Gary Mullen and The Works pour réincarner l'inoubliable Freddie Mercury dans son show intitulé One Night of Queen !

Une palette d'artistes au talent unique et des spectacles époustouflants de vérité, qui permettront à toutes les générations de revivre à l'identique l'ambiance et l'énergie exceptionnelle des concerts de ces groupes légendaires des années 70, qui ont marqué l'histoire de la musique à tout jamais.

One Night of Queen est le spectacle hommage rendu à Queen le plus authentique et le plus impressionnant qui n'ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires.

Dans un show d'une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement la réincarnation vocale et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il réussit l'incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe mythique Queen. Brian May, guitariste légendaire de Queen, certifie que Gary Mullen, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l'excessif Freddie Mercury.

The Show must go on ...!

