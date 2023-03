Gagnez vos places pour le spectacle-hommage Queenmania à l'Atmosphère de Rethel

Groupe phare des années 70 et 80, Queen a changé le monde du rock et son leader incontesté, Freddie Mercury, reste encore dans toutes les mémoires, des années après sa disparition.

Hommage aux rois du rock

Nombre de groupes et d'œuvres ont rendu, au fil des années, des hommages à Queen. Et c'est un nouvel hommage aussi fort que sincère qui est à nouveau sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène ardennaise en particulier, mercredi 29 mars, à l'Atmosphère de Rethel, à partir de 20h30.

Grâce à Rob Comber, le groupe The Bohemians rend un hommage réussi au groupe Queen et, de manière générale, à toute l'histoire du rock qui a été popularisé par le groupe légendaire : We are the Champions, We will rock you, Bohemian Rhapsody et même d'autres tubes plus récents... seront donc repris par Queenmania durant un spectacle de 2h30. Un Best of très marquant pour de nombreuses générations de mélomanes.

