Gagnez vos places pour le spectacle The World of Queen qui aura lieu le vendredi 25 mars au K !

Vibrant hommage au groupe Queen et à son charismatique chanteur Freddie Mercury, The World of Queen est un spectacle imaginé par CoverQueen. Et France Bleu Champagne-Ardenne vous offre évidemment des places pour ce pur instant de nostalgie qui aura lieu vendredi 25 mars au K de Tinqueux.

The World of Queen, ce sera le 25 mars au K

Groupe phare des années 70 et 80, Queen a marqué son époque et, signe d'un immense talent, continue de faire rêver nombre d'amateurs de rock endiablé à travers le monde. Son iconique - et regretté - chanteur, Freddie Mercury, suscite toujours l'intérêt de nombreux fans et de tout un pan de la pop-culture. Plusieurs œuvres rendent hommage à Queen, comme le film Bohemian Rhapsody (avec Rami "Mr. Robot" Malek), et les musiques du groupe sont régulièrement utilisées dans des films et séries : c'est le cas dans Moulin Rouge, Good Omens ou encore Sucker Punch.

Les héritiers français de Queen

The World of Queen est la tournée du groupe CoverQueen, composé de véritables passionnés du groupe. Il est important, aux yeux du groupe, de respecter la musique et l'ambiance en concert de leur illustre prédécesseur, tout en y apportant une touche de modernité et de personnalisation.

C'est en 2006 que CoverQueen voit le jour, sous l'impulsion des frères Fred et Alexandre Caramia. Ils sont accompagnés d'Adrien Husson, Morgan Michaud, Claire Lairy et Raphaël Donadieu.

Ensemble, ils partagent leur amour pour Queen, pour Freddie Mercury et sont en harmonie totale avec le public qui assiste à chacun de leurs concerts.

The World of Queen sera donc visible au K de Tinqueux, en banlieue de Reims, ce vendredi 25 mars à partir de 20h30.

The World of Queen bénéficie également d'une chaîne YouTube.