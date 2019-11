Gagnez vos places VIP pour le concert de M. Pokora au Galaxie d'Amnéville avec France Bleu Lorraine

Remportez vos invitations pour assister en VIP au concert de M. Pokora le samedi 7 décembre au Galaxie d'Amnéville. Places en loge pour vous et la personne de votre choix, cocktails et parking : jouez ici avec France Bleu Lorraine.

Amnéville, France

M. Pokora revient au Galaxie d'Amnéville avec le Pyramide Tour, certainement le spectacle le plus ambitieux de sa carrière, après plus d’un an d’absence.

Pour ce huitième album solo, Matt Pokora a voulu aborder des thèmes forts et profonds, qui sont le reflet de la société actuelle («Seul», «California Sunset» …), sans oublier son thème de prédilection, les histoires d’amour («Les planètes», «Tombé», «Alter ego» …)

Un retour aux sonorités qu'il affectionne, aux gros sons pop-urbains et ballades aux mélodies puissantes, sur ce nouvel album qui regorge de hits ultra efficaces portés par l'intro puissante du titre " Pyramide Tour ". il s'est impliqué plus que jamais dans l'écriture.

M. Pokora a su devenir l'une des figures emblématiques du R'n'B français

Dans un décor futuriste impressionnant l'artiste n'a pas lésiné sur les moyens. Pour le plus grand bonheur des fans.

Pyramide Tour

Préparez-vous pour l’événement musical de 2019 !

infos pratiques :

Le 07 Décembre 2019

Début du spectacle : 20H00

Types de places :

Placement Numéroté

Tarifs : 49 € / 59 € / 69 €