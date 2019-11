Gagnez vos places VIP pour le concert de Pascal Obispo au Galaxie

Amnéville, France

Pascal Obispo, un des chanteurs préférés des Français a signé son grand retour en juin 2018 avec un nouveau single aux teintes pop "Chante la rue chante", annonçant par la même la sortie de son dernier album éponyme en octobre de la même année.

Des collaborations prestigieuses à l'image de Benjamin Biolay, Christophe, Calogero ou encore Youssou N'Dour ou même Isabelle Adjani enrichissent ce dixième album résolument pop-rock.

à réécouter Le chanteur Christophe plus vrai que nature sur France Bleu Lorraine.

Début janvier, il sillonnait à nouveau les routes de France et de Belgique pour offrir une nouvelle tournée à son public, riche de ses plus grands succès et ses nouvelles chansons comme notamment "Allons en fan".

Cette grande tournée, en partenariat avec France Bleu, passera par le Galaxie d'Amnéville mardi 26 novembre à 20h pour un show exceptionnel.

