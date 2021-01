Gagnez votre invitation VIP pour la représentation à Caen de la comédie musicale Je vais t’aimer

"Je vais t'aimer" sera l'événement musical de l'année 2021 ! La tournée dont les premières dates ont été annoncées il y a quelques jours passera par le Zénith de Caen le samedi 26 février 2022.

Le spectacle racontera la vie de jeunes français sur des chansons de Michel Sardou. Ce ne sera pas la vie du chanteur. Michel Sardou lui-même a validé le projet.

La comédie musicale sera un "Mamma Mia" à la française, en partenariat avec France Bleu. On Y suivra le destin croisé de jeunes français sur quarante années, des années 60 au début des années 2000 : leurs amours, leurs bonheurs ou désillusions.

C’est un spectacle qui va vous faire voyager de Paris à New York, sur le mythique paquebot « France », et traverser les époques, de Kennedy à nos jours. Serge Denoncourt, metteur en scène et livret