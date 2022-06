Gagnez votre séjour au festival Cognac Blues Passion du 8 au 10 juillet 2022 avec France Bleu

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Du 6 au 10 juillet se tiendra la 29ème édition du festival Cognac Blues Passion, à Cognac. Ambassadeur de la musique afro-américaine, ce festival a lieu tous les ans début juillet dans la ville de Cognac et se répartit entre le jardin public, la place François 1er et les rues de la ville. Une programmation riche avec de nombreux artistes et groupes de musique vous y attend.

Pour en savoir plus sur le programme :

Votre séjour à Cognac à gagner !

France Bleu vous a réservé un séjour exceptionnel à Cognac pour 4 personnes du 6 au 8 juillet avec :

2 nuits (vendredi et samedi) pour 4 à l'hôtel Ibis Styles de Cognac

4 accès au festival Cognac Blues Passion pour deux jours : vendredi et samedi

la participation aux émissions de France Bleu La Rochelle en direct du Festival