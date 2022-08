Gagnez votre séjour pour 2 personnes du 8 au 10 septembre pour le France Bleu Live La Ciotat

Du 8 au 10 septembre va avoir lieu la première édition du France Bleu Live La Ciotat, trois soirées de concerts avec des artistes et des DJs prêts à vous faire vivre des moments inoubliables.

Et à cette occasion, France Bleu vous offre un séjour pour deux personnes à la Ciotat avec :

les transports Aller/Retour depuis une grande ville en France

les transports locaux

vos invitations pour les 3 soirées du France Bleu Live La Ciotat

trois nuits à l'hôtel Moxy

une visite de la ville de La Ciotat

Comment participer ?

Ecoutez France Bleu du lundi 22 au dimanche 28 août inclus, et en participant à l'un des rendez-vous jeu de la journée, vous serez inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu lundi 29 août en direct dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission à 12h50.

Découvrez la programmation du France Bleu Live de la Ciotat

CATS ON TREES - Le duo pop rock français, originaire de Toulouse, continue la promo de son troisième album "Alie" avec son nouveau clip "TOOK TOOK", ode à l'errance et l'insouciance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

M - En attendant sa tournée prévue pour automne 2022, M ou Matthieu Chedid continue sa tournée des festivals d'été, faisant ainsi la promotion de son nouvel album "Rêvalité" avec notamment son titre Dans Ta radio :

BÉNABAR - Issu de son dernier album « On lâche pas l’affaire », découvrez son célèbre le single « Mascarade », critique des réseaux sociaux avec un portrait de femme qui surjoue le bonheur digital.

OFENBACH - Après "Hurricane", Ofenbach a sorti son single "4U", en collaboration avec l'artiste norvégienne Alida. Un tube en puissance qui squatte les ondes de cette période estivale !

THE AVENER - Deux ans après son album "Heaven", le DJ niçois compte bien faire danser la planète avec son nouveau single "Quando Quando", un hommage à la culture et surtout à la gastronomie italienne.